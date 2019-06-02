桃園唯一合法溪流戲水 小烏來宇內溪開放

2019-06-02 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，限定每年6月初至9月底共4個月期間開放戲水，6、9月僅週六、週日開放，7、8月配合暑假天天開放，開放時間是上午8時至下午5時，開放首週假日，1日碰到山區下雨、遊客人數不到100人（僅93人），2日天氣酷熱，迄傍晚遊客人數跟著增加共644人，市府風景區管理處表示，7日雖是週五因逢端午節，端午連假期間仍天天開放。

復興區小烏來風景特定區是北橫公路沿線重要的觀光景點，入口處在復興橋附近，面積約194公頃，青山綠水風景點甚多，小烏來瀑布、龍鳳瀑布等飛瀑流泉所產生的陰離子遠近馳名，加上市府近年陸續增設天空步道、整修舊水圳步道、泰雅文化公園等公共設施，假日遊客原本就相當多，每逢宇內溪開放戲水區期間，總會吸引更多遊客前來，許多家長在炎夏假日帶著家中小朋友一起來此親近大自然，浸泡在沁涼的溪水中相當消暑，小朋友個個玩得不亦樂乎。

風景區管理處處長廖育儀表示，宇內溪戲水區是桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域，開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間完成長約250公尺的整治工程，共設置六道固床工、攔河堰等減緩穩定水域溪水流速，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境，風管處為提升水域活動遊憩安全，今年加強河床整治及軟、硬體改善，並委託專業救生業者在水域開放區執勤安全救生服務工作，讓親水遊客可安全享受親水樂趣。

小烏來風景特定區內除天空步道、天空繩橋區及開放期間的宇內溪戲水區需購票進入（門票採一票到底，不分段收費方式）外，還有小烏來瀑布、繩橋、水圳古道、水岸綠廊、義興吊橋、風動石等知名景觀，其餘區域免費。另提醒如因山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素，戲水區將暫停開放。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法