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「譚德塞先生應向台灣道歉」 賴清德也說話了

針對WHO秘書長譚德塞對台灣偏激言論，準副總統賴清德今晚也在臉書PO文說「譚德塞先生應向台灣道歉」。（擷自臉書）

針對WHO秘書長譚德塞對台灣偏激言論，準副總統賴清德今晚也在臉書PO文說「譚德塞先生應向台灣道歉」。（擷自臉書）

2020-04-09 22:19:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對WHO秘書長譚德塞於4月8日在WHO國際記者會上的發言，準副總統賴清德今（9）日晚在臉書發文指出，對台灣極端不公且違反世界衛生組織成立宗旨，「譚德塞先生應向台灣道歉」。

賴清德並表示，「我們是小國小民，但我們是好國好民」，在台灣承受不實指控之時，台灣不會停下腳步。我們將持續對國際社會釋出善意提供援助，用行動證明台灣是好國好民，更是國際社會重要的成員。

賴清德在臉書發文提到，在維護人類生命的醫學領域裡，生命不分階級、種族，不因政治、地域有所差異。譚德塞先生也曾是醫學院畢業的一份子，相信應該很清楚「醫者仁心」、「醫療人權是普世價值」的概念。

醫學院畢業時，我們都曾在古希臘醫師Hippocrates誓詞下宣示過：「我鄭重保證要奉獻一切為人類服務，憑我的良心與尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念。」這是人類面對生命共同的理念。

賴清德表示，藉這段誓詞呼籲譚德賽先生，請放下您的政治身態，回歸醫學、公衛領域，接納台灣在防疫上的貢獻，並針對4月8日對台灣及台灣民眾的不實指控道歉。因為這不僅是做為醫護人員、公衛學者該有的道德標準，更是全球人類面對疾病、疫情的立場。

賴清德說，今年初他造訪美國，曾與美國參議員盧比歐（Marco Rubio）針對台灣加入WHO等全球公衛、醫療議題會談，提出「台灣是國際社會重要成員，希望能在WHO、ICAO等國際組織做出實質貢獻，國際社會應接納台灣參與國際組織運作」。

昨日，盧比歐直播質疑WHO獨立性，多名美國國會議員、英、法等國也針對WHO近幾個月來的防疫作為表達疑慮。即使面對中國政治打壓，但台灣不畏不懼、站穩腳步的做好準備，同時並向此刻深受病毒攻擊的國家伸出援手。

賴清德表示，台灣進步多元、開放包容與人道精神，相信全世界都看見了，希望譚德賽先生能了解台灣在國際防疫工作的付出，而WHO各會員國也能看見台灣在全球防疫上的努力，並接納台灣成為國際防疫工作的夥伴。

針對WHO秘書長譚德塞對台灣誣陷言論，準副總統賴清德今晚也在臉書PO文說「譚德塞先生應向台灣道歉」。（擷自臉書）

針對WHO秘書長譚德塞對台灣誣陷言論，準副總統賴清德今晚也在臉書PO文說「譚德塞先生應向台灣道歉」。（擷自臉書）

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