批民進黨放任攻擊譚德塞 郁慕明：台網軍永不比大陸14億人

新黨主席郁慕明晚間在臉書發文說，台灣網軍再怎樣行，永遠比不過（中國）大陸14億人。（資料照，記者王藝菘攝）

2020-04-09 21:11:47

〔記者陳昀／台北報導〕WHO秘書長譚德塞8日在記者會砲轟台灣對他種族歧視和人身攻擊，遭我國嚴正駁斥為莫須有指控，要求立刻澄清、道歉。新黨前主席郁慕明晚間在臉書發文說，民進黨若想爭取加入WHO，不應放任支持者攻擊譚德塞，並稱台灣網軍再怎樣行，永遠比不過（中國）大陸14億人。

郁慕明指出，台灣怨譚德塞肯定大陸防疫，但大陸防疫成就是事實，人家最早發現新冠肺炎會人傳人，還封城給世界爭取2個月準備期，是歐美國家疏於防範，照樣到處趴趴走，才會搞到大規模傳染，死的人比大陸還多，「民進黨如要爭取加入WHO，照講不應放任一堆支持者攻擊譚德塞」。

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郁慕明認為，蔡政府知道今年參加不了WHA（世界衛生大會），乾脆跟美國一起修理WHO（世界衛生組織），把WHO變成中美大戰、兩岸互罵的戰場，但台灣網軍再怎樣行，不論是817還是2300萬，都永遠比不過大陸14億人。

郁慕明表示，台灣社會若要陷入全面反WHO的瘋狂，大陸人民也站出來維護按聯合國憲章辦事的WHO、捍衛根據事實讚揚大陸的譚德塞，兩岸民間對抗必將一發不可收拾。

郁慕明指出，政治講的就是實力，台灣不是聯合國會員國，無法加入WHO，過去因九二共識而曾獲邀為WHA觀察員，也要靠兩岸互信，正如新黨在台灣所謂「主流」的擠壓下必須忍氣吞聲，因此台灣要生存下去，靠的絕對是智慧，而不是硬碰硬的實力較量。

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