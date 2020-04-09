口罩完售從5家暴增到115家 屏縣府籲：別急在這幾天買

口罩實名制新制首日，屏東街頭出現排隊人潮。（記者羅欣貞攝）

2020-04-09 18:49:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕口罩實名制新制今天（9日）上路，屏東縣藥局出現少見的排隊人潮，衛生局傍晚統計，成人口罩完售家數昨天（8日）才5家，今天（9日）暴增到115家，屏東縣政府呼籲，國內口罩足夠，建議民眾不必急在這幾天買。

今天起每14天可購買成人9片或兒童10片，也不再限制身分證單、雙號，有人忍著多日不買，就是等新制，屏東縣許久未見的排隊人潮也再現，全縣有247間健保藥局及衛生所販賣口罩，今天上午有藥局還沒開門，就有人在外等候，因為購買踴躍，部分平常有庫存的藥局，在中午之前就完售。

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屏東縣衛生局統計，在新制前一天，即4月8日，全縣成人口罩完售的熱點藥局僅5家，有600片以上庫存的冷點有115家、兒童400片以上庫存冷點更有122家，今天（9日）新制首日成人完售熱點暴增到115家，冷點減為59家，兒童冷點也降至47家。

衛生局呼籲，國內口罩絕對足夠，新制剛上路，購買人潮會較多，手邊還有口罩的民眾，如果不急，建議可過幾天或下週再買，避免排隊久候，購買前也請參考屏縣衛生局官網每日更新的庫存統計表與冷熱點清冊，並打電話詢問，或者也可網路預購。

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屏縣府呼籲民眾若手邊還有口罩，先別急在這幾天買，以免久候。（記者羅欣貞攝）

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