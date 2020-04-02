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    「桃園設計獎」報名開跑 總獎金50萬元

    桃市府青年事務局主辦「2020桃園設計獎」，4月起向全台15歲至30歲年輕設計師們發出參賽邀請。（青年局提供）

    桃市府青年事務局主辦「2020桃園設計獎」，4月起向全台15歲至30歲年輕設計師們發出參賽邀請。（青年局提供）

    2020-04-02 21:06:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局去年首度舉辦「桃園設計獎」，獲得來自全國的356件作品投稿，今年續辦、總獎金50萬元，除「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」及「產品與工業設計」三大組別，以《Look Into The Future》為主題，尋找革新舊有觀念、大破大立的全新設計，還新增桃園市民限定的「桃園高中設計之星組」，向全國15至30歲設計師徵件，6月30日截止收件，爭取桃園設計金獎與最高8萬元獎金，但「桃園高中設計之星組」首獎1萬元；預計7月17日公告入圍名單，8月1日至2日辦理決賽與展出 。

    青年事務局長顏蔚慈表示，青年事務局自去年起持續關注桃園大專設計學系與設計青年的職涯發展，並與在地9校25個設計相關科系簽訂合作意向書，建立交流密切的設計學群聯盟，去年首度舉辦「2019桃園設計獎」吸引來自全國的356件作品投稿；桃園設計獎是「桃園設計發展計晝」的一部份，期望促成更多設計人才在桃園交流，除藉由獎賽發掘在地主題和設計風格，更重視設計計畫的紮根與延續性。詳情可上官網https://www.tyda.org.tw/，或青年事務局臉書粉絲專頁https://zh-tw.facebook.com/youth.tycg.gov.tw/查詢。

    顏蔚慈說，「2020桃園設計獎」不僅優化賽制，更將連結「2020桃園文創博覽會」進行展出，讓參與者有更多曝光機會、連結無限可能。除了設計獎外，青年事務局109年度亦持續與去年建立的設計學群聯盟互動，開始媒合地方產學案投入學校的在地深耕，並開啟「高中設計之星」計畫，擴大設計學群聯盟的成員，連結在地高中職廣設科系，提供更完整的設計人才培育與生涯規劃，未來將成立「設計人才培育基地」，輸出桃園設計與創意。

    桃市府青年事務局主辦「2020桃園設計獎」，4月起向全台15歲至30歲年輕設計師們發出參賽邀請。（青年局提供）

    桃市府青年事務局主辦「2020桃園設計獎」，4月起向全台15歲至30歲年輕設計師們發出參賽邀請。（青年局提供）

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