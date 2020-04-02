武漢肺炎》企業捐贈2千萬防疫物資！徐國勇：讓防疫第一線人員有保障

企業捐贈2千萬防疫物資。（記者王冠仁翻攝）

2020-04-02 16:29:17

〔記者王冠仁／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇邀請民間企業攜手共同防疫，台灣力匯有限公司響應，今天宣布捐贈防護衣、護目鏡、防護面具及紅外線測溫儀等總價約2千萬元的防疫物資。徐國勇說，這些物資將分配給警察、消防、移民、空勤等防疫第一線人員，讓他們出任務時，更多一分保障。。

此次台灣力匯有限公司捐贈防疫物資，捐贈儀式在今天下午於移民署台北市專勤隊舉行，內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、台灣力匯有限公司創構總監胡孝華等人出席。

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徐國勇非常肯定警察、移民、消防、空勤等第一線防疫人員，像是移民署國境大隊是「防疫最前線」，國境大隊需協助確認旅客從哪裡來、查核旅遊史、有無居留證等。此外，移民署各地的服務站與專勤隊，也時常接觸許多外來人口，同樣面臨遭傳染的風險。

內政部說，這次獲贈的防疫物資包含1萬套防護衣、2萬個護目鏡、6千個防護面具及2部紅外線測溫儀。

徐國勇表示，在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，相當感謝台灣力匯公司以實際行動，支持政府防疫工作，共同守護第一線防疫人員安全，也呼籲民眾能配合政府居家檢疫、隔離等及相關防疫指導措施。

內政部長徐國勇（左2）與移民署長邱豐光（右2）等人出席捐贈典禮。（記者王冠仁翻攝）

內政部長徐國勇（左2）出席捐贈典禮。（記者王冠仁翻攝）

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