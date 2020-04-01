武漢肺炎》口罩外交援贈歐美 歐盟代表：「台灣幫忙」成新關鍵字

2020-04-01 18:11:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣將捐贈1千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，受惠國家將包括美國、義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國、瑞士和友邦。荷蘭、英國、法國、比利時、波蘭和歐盟等多國駐台機構今天陸續向台灣致謝；歐盟駐台代表高哲夫更表示「台灣幫忙」（Taiwanhelps）已成為新的關鍵字（hashtag），「謝謝台灣！」

武漢肺炎肆虐全球，我國啟動第一波國際人道援助行動。外交部今天說明，首波捐贈內容為美國2百萬片，歐洲7百萬片口罩，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士，以及邦交國1百萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀和額溫槍等防疫物資，未來將評估疫情與我國防疫需求，援助其他國家。

荷蘭駐台辦事處今在蔡總統宣布援助行動後，首先表達感謝。荷蘭辦事處表示，荷蘭一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。荷辦說，「我們感謝台灣，在全世界最艱困的時刻，願意跟我們分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。一起合作，我們才能共度難關」。

英國在台辦事處發布正式回應說，非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家，「我們期待與台灣政府單位執行後續細節」。

比利時駐台辦事處表示，比利時與其他歐洲國家受惠其中，「我們很感謝台灣的慷慨救難，也期盼未來與台灣官方有更多的交流！」

波蘭駐台代理代表李波（Bartosz Ryś）今天也推文表示，感謝台灣在這艱困時期，給予如此大方的禮物。

法國駐台代表公孫孟今天受訪表示， 蔡總統聲明中提到，面對疫情挑戰最重要的是要保護每個社群，全球都必須包含在內，所有人必須攜手抗疫，這也是法國所認同的。而在如此緊急狀況下，對台灣的捐贈「銘感在心」，蔡總統的決定更是非常重要的指標，顯示台灣和法國、和全球的人團結在一起，「我們歐盟國家同僚全體一致感謝台灣伸出援手」。

歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）今天也在推特上向台灣致謝，更表示「台灣幫忙」（Taiwanhelps）已經成為是新的關鍵字，「謝謝台灣！」

關於捐贈計畫執行時程，外交部發言人歐江安今天說明，與各國的執行時間目前還需諮商，會再公布細節，主要這是人道援助，希望近期內儘快執行。

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