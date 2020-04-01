驚人！台灣捐贈國際千萬片口罩 他推算效益逾500億元

2020-04-01 22:53:01

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（1）日宣布，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。民進黨立委鄭運鵬對此推算，台灣因此得到的效益將會放大1000倍，超過500億元。

鄭運鵬今（1）日在臉書指出，因為武漢肺炎，國際上急缺有品質保證的醫療資源，超前部署的優良台灣，所生產的醫療外科口罩，就成了各國歡迎且感謝的合作物資，畢竟要生產線全開，必須擁有石化、紡織、機械上下游產業鏈，這不是每個國家都能立刻做到。

鄭運鵬提到，蔡英文總統宣布捐贈1000萬片口罩，以目前國內價格來算，約值5000萬元，「我敢保證，這5000萬元的價值，一定遠遠超過政府花500億元來做金錢外交，效益是1000倍」，雖然這些口罩不一定能換到一個邦交國，但是相信會有幾個效應：

1，一次讓數以億計的外國人知道台灣。

2，一次讓世界用非常正面的觀點認識到台灣。

3，在各種國際組織上，為台灣發聲的友邦講話會更大聲。

鄭運鵬：台灣外交困境努力突破

鄭運鵬說，大家都了解台灣的外交困境，過去不管用任何形式去努力突破，總是會回到金錢外交的本質，因為，有錢國家沒必要得罪中國，有些發展中的國家在物質、金錢的支援下才願意談建交。

鄭運鵬強調，以往國民黨政府因為習慣在中國的同意下維持邦交，可能少了被各國政客勒索的機會，但是該花的錢不會少，從外交部每年編列的預算可以知道，民進黨不會比較多，國民黨不會比較少，國民黨罵金錢外交，是變相在幫中國助威。

鄭運鵬臉書全文

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