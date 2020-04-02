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台灣捐千萬口罩「標準不一」？知名律師點破真相

部分網友質疑台灣捐千萬口罩是「標準不一」，知名律師林智群則點破重點，直言「標準一致的前提是，情況要一樣」！圖為口罩國家隊一角。（資料照）

部分網友質疑台灣捐千萬口罩是「標準不一」，知名律師林智群則點破重點，直言「標準一致的前提是，情況要一樣」！圖為口罩國家隊一角。（資料照）

2020-04-02 16:11:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，總統蔡英文於昨（1日）宣布捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重的國家，遭到部分網友質疑此舉「標準不一」，知名律師林智群則點破重點，直言「標準一致的前提是，情況要一樣」！

林智群在臉書發文表示，1月底中國兵荒馬亂的時候，台灣沒有捐口罩主要有3個原因，其一，當時台灣口罩產能才日產180萬片，沒辦法自給自足，中國卻是口罩第一大國，產能是我們的20倍，當然只能先顧自己；其二，捐給中國，有物資去向不明的問題，可能反而變成中共做人情的工具；其三，台灣不是沒對中國好過，汶川大地震也捐了很多錢，但是卻換來一堆打壓，為什麼要繼續幫下去？

林智群也指出，台灣現在捐口罩支援疫情嚴重的國家，有4個好處，其一，以現在日產1300萬片口罩的規模，捐1000萬片做外交，還負擔得起；其二，這時候送口罩給歐美各國是雪中送炭，等之後他們產能上來了，人家也不需要了；其三，他國收到口罩至少會感謝，也會反思為什麼不讓台灣加入WHO，讓台灣在國際上大大露臉；其四，外交是貿易的先鋒，當他國抱怨中國口罩不行的時候，台灣口罩若能使之耳目一新，之後就能讓辛苦這麼久的口罩國家隊「發大財」了。

對此，網友紛紛贊同表示，「產量第二的，捐給產量第一的，沒道理吧！」、「在供給國人無虞的情況下，支持助人」、「送試用品的概念，改天都跟台灣廠商下訂單了」、「真的很希望有良心的口罩國家隊能發大財」、「美國一旦成功研發疫苗，台灣非常有可能優先配給，甚至配合生產，這不是用錢買的到的，如果中國先研發出疫苗，猜猜他會不會給台灣用」、「希望台灣有朝一日可以變成德國那樣強大又溫暖的國家」。

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