武漢肺炎》一盒都不能外流！政府派員控管口罩工廠

彰化口罩大廠已有政府人員派駐到場「管控」口罩外流，每片口罩都須核對才能交由物流配送。（記者陳冠備攝）

2020-02-01 19:49:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情擴散，口罩洛陽紙貴，政府遏止亂象，由疾管局宣布徵購國內生產全部口罩，並統一調配置超商、藥妝及醫材等通路，但有民眾不死心，仍希望透過有力人士拿到口罩，對此經濟部工業局從今早7點即派員到彰化口罩大廠華新醫材現場「控管」唯有政府配合物流車，才能將口罩運走，1盒都難以偷渡，展示政府防堵疫情擴散決心。

不少民眾因為買不到口罩，紛紛尋求地方民代或有力人士幫忙代購。對此華新醫材今日廠房大門緊閉，門口更貼出經濟部工業局給紡織產業綜合研究所函文，「為防範嚴重特殊傳染肺炎疫情擴散，政府將對國內產製一般醫療及外科手術用口罩之10家工廠採行徵收作業，派員辦理徵收查驗及核校數量等工作」，表明配合政策，暫停對外販售口罩。

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記者今日下午4點前往華新醫材工廠，正好目擊2輛貨運物流車到場載運剛出爐的口罩，華新醫材董事長鄭永柱則在旁陪同紡研所人員核校口罩數量，步驟相當嚴謹，最後還拍裝滿口罩的物流車，表示「口罩上路」。

華新醫材指出，對於外界傳言有力人士來代購一事根本子虛烏有，目前廠方從早班7點起至晚班12點，每日生產30萬片以上口罩，紡研所人員也是從早7點至晚上12點，寸步不離廠區，嚴格控管口罩流向，偷渡一片都不可能，華新醫材也表示，目前就是全力配合政策趕工製造口罩，口罩到哪？何時送到他們也無法掌控。

雖然政府宣布全面徵購口罩，但是仍有不少民眾反應今日到超商都買不到口罩，唯有部分藥妝店材買得到，質疑政府效率。

對此經濟部工業局今午在臉書貼出「歹勢！請再等一下，口罩趕路中！」公告，表示，年節時衛福部釋出的防疫庫存口罩，已經幾乎銷售完畢。目前，我們要開始販售台灣自己製造的口罩，但是工廠製造時，要等到製造一定量後，才能請物流來收貨運送，今天上午才會暫時沒有口罩買，並表示，口罩今天晚上之後會陸續到全國各地超商。

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華新醫材董事長鄭永柱（左3）則在旁陪同紡研所人員核校口罩數量，步驟相當嚴謹。（記者陳冠備攝）

2輛物流車下午4點抵達華新醫材載運剛出爐的口罩。（記者陳冠備攝）

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