武漢肺炎》黃智賢稱與張安樂合作 從美國訂購1萬副口罩送至武漢

資深媒體人黃智賢。（圖擷自黃智賢臉書）

2020-02-01 17:33:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情嚴重，全球已超過12000件確診病例，中國境內259人死亡。不少演藝圈人士紛紛想要寄口罩給疫區民眾，資深媒體人黃智賢今日在微博上表示，自己和好友張安樂從美國買了1萬1000副N95口罩，直接寄往武漢協和醫院。

今日黃智賢則在微博表示，自己和張安樂從美國買了1萬1000副N95口罩，要直接寄送到武漢協和醫院，聲稱現在身在第一線的醫療人員已經沒有物資了，並說武漢現在是全世界最重要的扛疫戰場，「全世界所有的恐慌，都由武漢開始。所以，武漢的希望，就是全球的希望」。

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黃智賢還提到，可惜自己不是醫生，不然一定趕赴武漢，盡一份力。

相關訊息被放到批踢踢八卦板之後，網友表示「11000副都不會給醫院用的，太天真了」，還有網友表示「台灣人現在買不到口罩，可以送給台灣」，更有人痛批黃智賢「台灣也缺口罩她怎麼不捐？」

武漢肺炎疫情擴大，藝人大S日前才和丈夫汪小菲赴日本狂掃1萬片口罩，想要捐到中國，不過最後卻輾轉捐給台灣人，讓汪小菲被中國網友罵慘，裡外不是人；藝人范瑋琪也因為痛罵行政院長蘇貞昌「狗官」而被網友們撻伐。

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黃智賢在微博提到，自己和張安樂合作從美國買了1萬1000副口罩，要寄給武漢協和醫院第一線醫療人員。（圖擷自黃智賢星球微博）

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