新化大坑尾元宵「擔飯擔」 9旬嬤親授炒鹹飯訣竅

今年90歲的董玉梅（左）烹煮「鹹飯」60多年，如今也將古早味手藝傳承給下一代。（記者萬于甄攝）

2020-02-01 19:57:33

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市定民俗活動新化大坑尾「擔飯擔」將在8日元宵節登場，為了不讓「鹹飯」的滋味失傳，大坑社區今天找來高齡90歲的董玉梅及多位社區媽媽，親自備料、烹煮料理，把每一個步驟傳承給年輕一輩，希望「擔飯擔」的傳統文化可以永續發展。

新化大坑聖母宮三年一科舉行元宵遶境，為供遶境陣頭及香客吃食，家家戶戶會準備鹹飯、湯品等古早味料理，用扁擔、竹籃挑到聖母宮廣場分享，這個傳統習俗已超過百年歷史，規模也越來越大，近年來更有不少遊客專程為品嘗「鹹飯」前往響應。

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今年90歲的董玉梅23歲嫁來大坑，就開始學習烹煮「鹹飯」，每回元宵都會將好手藝與大家分享。董玉梅說，煮「鹹飯」的撇步就是要先炸豬油，利用豬油把香菇、魷魚及肉等配料炒香，倒入醬油調味，接著將生米放入拌炒，最後加入熱水把白米煮透，這樣飯才會又香又Q。

大坑里里長、聖母宮主委黃永源說，大坑社區的鹹飯都是以傳統的爐灶炒製，配料與火候都有一定要求，才能維持古早味的滋味，而為避免「擔飯擔」傳統文化失傳，近年來社區都會開辦教學課程，由新一代年輕人學習炒製，也讓「鹹飯」可以長久飄香，傳承古早味。

新化大坑聖母宮元宵遶境活動8日元宵節登場，神轎與陣頭約上午7點半從廟埕起程，中午及晚上則會供應大坑里家家戶戶準備的點心，像是鹹飯、竹筍雞湯、燻羊肉、烤乳豬等，邀請民眾共襄盛舉，感受充滿人情味的傳統習俗活動。

新化大坑聖母宮3年一科舉行元宵遶境，8日即將登場，歡迎民眾共襄盛舉。（記者萬于甄攝）

大坑社區近年會開辦教學課程，由新一代學習炒製「鹹飯」，傳承古早味。（記者萬于甄攝）

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