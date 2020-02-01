員山燈節春節開放壓死一婦人 今晚照常點燈

員山燈節於今晚點燈，為期8天，位在員山公園的活動會場，春節期間先行開放參觀，吸引不少人到場賞燈。（資料照，記者江志雄攝）

2020-02-01 16:09:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］員山燈節今晚點燈，不過，在春節期間的初二，燈節提前開放參觀時，迎賓門燈架因強風被吹倒，壓傷祖孫共3人，其中，70歲的林姓阿嬤，仍於意外發生後2天傷重不治，讓外界對於燈節安全充滿疑慮；員山鄉公所表示，已積極關心死者家屬，並表達歉意，更要求廠商加強固定燈架，絕不會讓意外再度發生。

員山燈節於今晚點燈，為期8天，位在員山公園的活動會場，春節期間先行開放參觀，吸引不少人到場賞燈，但初二晚間，活動現場開始刮起陣陣強風，燈節隧道入口處的迎賓門燈架應聲倒塌，當時人在燈架下方的70歲林姓阿嬤、42歲鄭姓媳婦及10歲吳姓孫女走避不及，被壓倒在地。

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現場30名遊客以接力方式救人，消防局救護車到場時，將受傷祖孫3人送醫；其中，林姓阿嬤傷勢最重，不但雙腿骨折還有氣胸，性命垂危，事發2天後不治，讓家屬相當哀慟，預計於9日舉行告別式。

導致1死2傷的意外，讓員山燈節的安全蒙上陰影，加上武漢肺炎疫情影響，員山鄉公所坦言，很擔心燈節受到衝擊，但強調絕對有加強固定會場燈飾，並對會場設施總體檢，絕不會讓類似事件再度發生，所以活動仍照常於今晚點燈。

員山鄉公所表示，鄉長張宜樺於事發連夜趕往醫院探視傷患，承諾負起相關責任，協助治療後續事宜，林姓阿嬤過世後，鄉長也有前往慰問家屬，並向家屬致歉，相關賠償事宜，待司法調查完成，釐清事故發生主因後，公所會全力協助家屬爭取。

員山燈節今晚點燈，不過，在春節期間的初二，燈節提前開放參觀時，迎賓門燈架因強風被吹倒，壓死70歲的林姓阿嬤。（資料照，記者江志雄攝）

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