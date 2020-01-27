員山燈節燈架倒塌 祖孫3人重傷

員山燈節燈架昨晚7點被強風吹倒。（記者江志雄攝）

2020-01-27 05:30:00

一噸重迎賓門燈架 遭六級陣風吹倒

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣員山燈節六公尺高、一噸重的迎賓門燈架，昨晚七點被六級陣風吹倒，壓到下方正在拍照的祖母、媳婦、孫女一家三口，在場約三十名遊客見狀驚呼，眾人合力將他們救出，三人均受重傷，送醫急救中。至於該燈架有無架設穩固？或純因風強造成？意外原因將進一步釐清。

員山燈節預計二月一日開幕，為期八天，其中位在員山公園的活動會場，春節期間先開放參觀。昨晚天氣不錯，吸引不少人到場賞燈，但約傍晚六時四十分開始颳起陣陣強風，二十分鐘後，燈節隧道入口處的迎賓門燈架突然倒塌，當時人在下方的七十歲林姓阿嬤、四十二歲鄭姓媳婦、十歲吳姓孫女，走避不及被壓倒。

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警方拉起封鎖線 員山公園暫不開放

眾人見狀驚聲尖叫，有人大喊︰「有人被壓在底下！」遊客們以接力方式救人。消防局救護車獲報趕到時，被壓住的祖孫三人已被拖救出來，由救護人員送上車就醫。醫護人員發覺，阿嬤雙腿骨折、氣胸，性命垂危，媳婦脊椎粉碎性骨折，小妹妹右大腿骨折，生命徵象穩定。

事發後，員山公園被警方拉起封鎖線，暫不開放。員山鄉公所秘書陳萣荣說，將檢視活動設施安全性，盼在二月一日前完成安檢，讓活動如期舉行。員山鄉長張宜樺昨晚獲知，趕往醫院探視。

員山燈節迎賓門燈架高約6公尺、重達1噸，圖為尚未倒塌前的造型。（記者江志雄攝）

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