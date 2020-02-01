捨直取彎？土城金城公園內蓋捷運 民眾不滿貼布條抗議
〔記者邱書昱／新北報導〕正在計畫的捷運萬大樹林線二期工程，被民眾發現高架軌道行經土城金城公園時，原先規劃直行的軌道卻轉彎繞進公園，佔據3分之2的面積，同時附近住戶也不滿捷運軌道緊鄰住家，會有噪音等問題，紛紛貼出布條抗議。
對此，台北捷運公司表示，設計的高架站體載重過大無法採直行走金城路，加上繞進公園內不需要多徵收私有地，減少拆遷範圍，才會選擇此方案，未來施工前會召開說明會，針對居民關心議題進行了解。
請繼續往下閱讀...
該捷運站體為LG11站，位置設立於土城金城路與和平路口附近，緊鄰一旁設置有廣場、徒步區、籃球場及涼亭，共計7900平方公尺的金城公園，捷運軌道採高架方式，能夠與捷運板南線土城站進行轉乘。
住在公園社區內的陳先生表示，2019年10月在土城行政中心都更說明會中，有人發現萬大線二期土城站從原本規劃直行金城路，在未經居民與相關里長民意代表同意下，變更設計成ㄇ字型，彎進金城公園並且站體也移入公園。
陳先生不滿，金城公園已經有30多年歷史，捷運工程將會破壞生態，影響居民的休憩空間，不少民眾組成自救會，已有1000多人發起連署，也在公園周遭拉起白布條抗議，要求市府協商解決。
土城護樹者聯盟成員洪郁凱表示，金城公園是台北縣時期興建，也是當地很早期的綠地，承載很多民眾的回憶，但現在卻因為捷運工程所需，要將3分之2的公園拆除，嚴重破壞生態環境。
台北捷運公司說明，原先規劃與板南線土城站同位置以利轉乘，但經過評估板南線土城站的地下車站未預留LG11站的結構，以及箱涵、站體寬度、附近建築等因素，無法直接架在土城站上，才會繞進金城公園內。
另外，台北捷運公司也說，LG11站兩側出入口為需要徵收私有地，但是遷移到公園後能夠減少私有地拆遷；目前捷運樹林萬大線二期還在細部規劃，該站也包含行政園區等計畫案，在捷運的噪音、震動都會納入考量。