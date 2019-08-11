總統明視察捷運萬大2期 新北爭取其他軌道建設

2019-08-11 11:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統明天將視察捷運萬大-中和-樹林線第2期工程，新北市捷運工程局表示，第1期工程預計2025年完工，第2期工程財務計畫2018年10月新北市府爭取核定通過後，雙北市府合力推動，目前進行細部設計階段，預計2028年完工。

捷運局指出，萬大2期主要銜接捷運萬大線第1期中和高中站（LG08）延伸，完成後將串連中和、土城及樹林地區，在台北市端與淡水信義線及松山新店線轉乘，在新北市境內可與環狀線、板南線、新莊線轉乘。

萬大線2期總經費為555.3億元，中央負擔174.86億元、新北市負擔380.44億元，全線辦理8處捷運開發區用地取得與土地開發作業，預估開發效益為19.41億元，另外，估計申請以大眾捷運為導向的開發增額容積價金效益為26.8億元，可用於挹注建設計畫。

新北市府表示，期盼明天 （12日）總統視察時，將積極向中央爭取核定新北市各項軌道建設計畫，包括萬大線2期，目前都市計畫變更案在內政部都委會審議中，盼中央加速審議；另捷運汐止民生線辦理第2次環境影響評估及綜合規劃報告，期望中央一次核定、分期興建。

至於五股泰山輕軌可行性研究報告，希望交通部協助盡速排會審議，八里輕軌可行性研究報告依審查意見修正，預計在8月底前提送中央審議；深坑輕軌可行性研究報告交通部已於7月召開審查委員會，市府將依照審查意見修正內容；機場捷運A2a、A5a增站計畫，目前訂於8月中旬交通部鐵道局召開初審會議，期盼中央一次通過。

市府說，盼各項軌道建設計畫中央能在今年底核定相關作業，新北市府將加速推動。

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