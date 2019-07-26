土城金城路捷運動工 立委憂小巷弄塞爆盼闢新路

2019-07-26 13:28

〔記者邱書昱／新北報導〕捷運樹林萬大線二期工程已經進入新北市府細部設計階段，工程預計在土城金城路三段到二段施工，屆時車流將引導至延吉街等小巷弄內，立法委員吳琪銘邀請內政部營建署及新北市政府相關單位會勘，希望能打通和城路連接到明德路一段，夠開闢新道路，減少延吉街車流量。

內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強表示，中央補助費用必須為市區內都市計畫內道路，且僅能補助7成的建設工程費，目前該路段屬於水利用地，要先請新北捷運工程局提出交通維持計畫後，再進行地目變更才能給予審議和協助。

金城路是土城連接三峽、中和的重要道路，吳琪銘指出，現在捷運樹林萬大一期工程已經施作，車流都改往和城路，但是該路段僅有6公尺左右，若二期工程一起施工，必定會有更大的車潮，認為要開闢替代道路。

新北市議員林銘仁、彭成龍表示，延吉街111巷底有一個廷寮溝，是和中和二八張溝相連，在台北縣時代淹水嚴重，因此時任縣長的蘇貞昌和周錫瑋整治疏濬，也開闢和城路通往中和、土城，不過到了前新北市長朱立倫上任，要求和城路能連通道永豐路，可以改善排水及工業區連外道路，但卻礙於經費而拒絕。

蔡亦強表示，目前土地使用分區為水利用地，不在補助範圍內，需要新北市府變更用地改為河川區兼供道路使用，才符合中央補助辦法，至於後續的土地徵收費用也無法補助，僅能補助7成的工程費。

捷運局表示，交維計畫將在明年6月提出，年底則會先呈現初步構想，包含細部設計、車站、出入口位置，還有用地都市計畫等，後續也將和交通局溝通協調處理。

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