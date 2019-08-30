嫌2025年完工太久 柯P視察萬大線工程：不怕吵可日夜趕工

2019-08-30 19:37

〔記者林家宇／台北報導〕預計2025年完工的捷運萬大線（萬大－中和－樹林）一期工程，今日迎來第一台潛盾機，將朝捷運中正紀念堂站展開挖。台北市長柯文哲今前往視察時表示，看到2025年才能完工「實在受不了」，如果大家可以忍受噪音，可1天3班日夜趕工。

萬大線採中運量系統，工程分為二期施作。第一期自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建；二期從金城機廠至新莊迴龍站，全長約13.3公里。通車後可自中正紀念堂站轉乘松山新店線（綠線）、淡水信義線（紅線）；土城站轉板南線（藍線）；迴龍站轉中和新蘆線（橘線）、桃園捷運棕線，年運量可達41萬人次。

柯文哲今赴工地視察時表示，施工過程中要封路、有噪音，大家都很不喜歡，請沿線居民多多包涵，但坦言看到2025年才能完工「實在受不了」，「其實我在想，可以忍受噪音的話，是可以1天3班日夜趕工。」但他強調，台灣與中國不同，施工處有古蹟，不能夠讓怪手整個下去挖，只能在盡量保持環保和文化的情況下，最大程度施工。

陳俊宏提到，整個萬大線一期工程中，植物園站經費25億4176萬，從2014年開工，2022年才會完工，主要是此處有約4000年歷史的植物園遺址，要顧及其完整性和文物保存，因此耗時44個月「人工考古開挖」，直到去年6月才告一段落。

捷運局表示，未來植物園站的設計將融入文化遺址，打造成一座文物藝廊。目前潛盾機已經進駐，朝中正紀念堂站開挖，進度達52.4％，整個一期工程在7月底的進度則為41.32％，有信心如期完工。

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