武漢肺炎》口罩今起政府統一調度 單片降為6元

政府全面徵購國內廠商生產之口罩並統一調控，2月1日起售價調整為每片6元。圖為口罩工廠生產情形。（資料照）

2020-02-01 11:14:47

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，導致口罩需求大量提高，超商單日銷量超過以往42倍之多。中央流行疫情指揮中心已經宣佈，將全面徵購國內廠商的製造產量，每日約有400萬片，並統一調控分配，2月1日起售價調整為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

經濟部表示，統一徵購政策暫定持續到2月15日止，每日徵購的400萬片分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用，60萬片給醫院周邊的藥妝、藥局、醫材通路供民眾就醫使用，其餘200萬片釋出給四大超商，並維持每人最多限買3片。

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經濟部也說明，過年期間由於物流、廠商等人力成本都較平時高，因此定價每片8元。目前年假已結束，經與通路商、物流商、製造商協調後，2月1日起售價調整為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

經濟部提醒，目前口罩產能已恢復，每日都會穩定供貨，請民眾在購買口罩時記得夠用就好，不要囤積。大家都買得到，防疫才會更成功。

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