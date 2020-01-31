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武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

中央流行疫情指揮中心今天晚間召開記者會宣布確診第10例武漢肺炎病例。（記者吳亮儀攝）

中央流行疫情指揮中心今天晚間召開記者會宣布確診第10例武漢肺炎病例。（記者吳亮儀攝）

2020-01-31 21:36:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天晚間召開記者會宣布確診第10例武漢肺炎病例，是1月從武漢回國的台商，也指出雖然他已無症狀、但仍成功從病患呼吸道分離出病毒株，未來有望加速藥物、疫苗研發。

每當確認新的病毒品系時，非常重要的一點是要分離出病毒株，分離的毒株將作為疫苗研發的實驗材料，沒有病毒毒株就沒法開展工作，包括基礎研究和應用研究，都需要病毒株。

指揮中心表示，從這名曾經染病、但已康復的台商呼吸道找到病毒的基因、確認有病毒的基因驗段，代表「找到病毒的屍體」，但病毒已經死亡、不會再有傳染性了。

指揮中心表示，分離出病毒株，以後可養出活的病毒。指揮中心監測應變官莊人祥說，分離出病毒株代表可以做更多研究、培養、發展疫苗、藥物治療和新藥開發等，功用非常多、也非常重要。

莊人祥說，他不能透露是哪個單位成功分離出病毒株，只能說「不是疾管署」，因為我國有很多實驗室和醫院都有採樣病毒檢體，很多醫院已有能力去分離病毒株。

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