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武漢肺炎》消保處：醫用面罩已屬防疫物資 哄抬價格最高判7年

行政院消費者保護處提醒，中央流行疫情指揮中心自今（31）日起徵用國內工廠之一般醫用口罩及外科手術口罩，「醫用面罩」已屬防疫物資，若有囤積或哄抬物價之行為，最高可處7年有期徒刑，得併科罰金500萬元。（記者蔡淑媛攝）

行政院消費者保護處提醒，中央流行疫情指揮中心自今（31）日起徵用國內工廠之一般醫用口罩及外科手術口罩，「醫用面罩」已屬防疫物資，若有囤積或哄抬物價之行為，最高可處7年有期徒刑，得併科罰金500萬元。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-31 17:32:02

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，行政院消費者保護處提醒，中央流行疫情指揮中心自今（31）日起徵用國內工廠之一般醫用口罩及外科手術口罩，「醫用面罩」已屬防疫物資，若有囤積或哄抬物價之行為，最高可處7年有期徒刑，得併科罰金500萬元。

行政院消費者保護處表示，政府為避免武漢肺炎防疫期間有不肖業者趁機哄抬口罩價格，今起徵用國內工廠之一般醫用口罩及外科手術口罩，「醫用面罩」已屬防疫物資，若有囤積或哄抬物價之行為且情節重大者，可依《傳染病防治法》第61條，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

消保處也指出，昨（30）日針對蝦皮網站搜尋發現，有業者販售醫用專用口罩1包7入售價999元，另有業者販售N95口罩1盒20片售價8999元，顯然價格偏高，已請蝦皮網站將該2則廣告下架。消保處為避免販售口罩之網購業者哄抬價格，近日將邀請國內大型網路交易平台業者開會研擬對策。

此外，昨日有媒體報導新竹市某藥局販售1盒100入之「紙口罩」，價格從70元漲至800元，新竹市消保官已前往瞭解，並於今日將案件移送公平交易委員會處理。據悉公平會亦已立案調查中，若查證屬實，依《公平交易法》第40條第1項規定，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科1億元以下罰金。

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