武漢肺炎》兒童口罩哪裡買？ 家長憂心忡忡求助

新北市議員劉美芳、王威元召開記者會，呼籲政府重視兒童口罩缺貨的問題。（記者何玉華攝）

2020-01-31 12:24:50

〔記者何玉華／新北報導〕武漢肺炎疫情還在發展，口罩供不應求，新北市議員劉美芳、王威元今（31）召開記者會，呼籲中央調度口罩時，切勿忽略了兒童口罩的需求，尤其2月11日開學在即， 許多家長憂心忡忡買不到兒童口罩；新北市教育局主任秘書歐人豪表示，已向中央反映家長需求，即日起配合中央調度，各通路都可以購買，學校也會準備，但「學生自備為主，學校提供為輔」。

劉美芳說，昨天開工後，就接到許多家長電話詢問，兒童口罩去那裏買？且開學日在即，家長也擔心孩子沒有足夠數量的口罩來；她要求新北市政府在開學前，將國小以下的兒童口罩貨源備齊，確保開學後，每位孩童都能有口罩。新北市長侯友宜臉書也有不少家長留言反映「幼兒口罩好難買！」

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王威元表示，中央徵用統一調度口罩後，許多私立幼兒園原先預定的一箱箱口罩都被取消，目前距開學日還有數日，新北市政府要趕緊溝通協調備貨，讓開學後的防疫工作能夠順利。

歐人豪強調，30日已經緊急向中央反映兒童口罩的需求，中央今天起全面徵用國內口罩，並統一規範調度，市府會全力配合；且已要求各校在30日完成整備狀況檢視，學校端今天起也可以透過通路訂購，備足數量，開學後若學生有需求，可以提供使用，但仍以家長自備為主，學校提供為輔。

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