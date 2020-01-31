武漢肺炎》稱醫院有染病者 男子散布假訊息遭法辦、提告

朱男發文指醫院收容武漢肺炎確診病患，經查為假訊息。（歐新社資料照）

2020-01-31 12:10:14

〔記者許倬勛／桃園報導〕武漢肺炎疫情蔓延，人人自危，1月30日有網友在Instagram限時動態發布訊息，指稱桃園市中壢天晟醫院有確診病患，要市民特別小心，還表示自己「好怕！」經中壢警分局查證為假訊息，院方也提出告訴，警訊後依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

該則IG限時動態中，23歲朱姓男子發文表示：「中壢天晟醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」，事發後1小時，院方接獲通知，發現朱男留言危害醫院名譽，當晚向警方報案。

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中壢警方也發動社群網路搜索，發現朱男涉嫌重大，立即通知朱嫌到案，經訊問後朱嫌坦承該疫情訊息為未經查證的假訊息，也是聽聞友人說起，出於「好意」發文，不知自己觸法，事後懊悔不已。

警方訊後依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，將朱男移送地檢偵辦，呼籲社會大眾及網友，依傳染病防治法第63之規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

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