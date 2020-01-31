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口罩之亂！南市議員：要求啟動稽查制度

南市議員呂維胤召開記者會關注口罩市場搶購亂象，要求市府相關單位啟動稽查制度！（記者王姝琇攝）

南市議員呂維胤召開記者會關注口罩市場搶購亂象，要求市府相關單位啟動稽查制度！（記者王姝琇攝）

2020-01-31 11:34:33

〔記者王姝琇／台南報導〕南市議員呂維胤今（31日）召開記者會，針對武漢疫情持續蔓延，導致全民瘋搶口罩，甚至傳出各地買不到口罩或有業者哄抬價格等消息，要求市府相關單位嚴加防止不肖業者、抑制市場口罩之亂。

呂維胤提及，有網傳「1盒50入市價2、300百元的口罩，現要價1500元…」要求市府啟動市場稽查制度，嚴加防止類似事件發生；除穩定市場口罩價格與數量外，也應針對安養機構、中低收入戶或街友等身體較孱弱的弱勢團體，給予配額發放口罩。

衛生局回應，台灣目前疫情控制良好，無發生群聚傳染現象，「但民眾基於預期心態造成搶、囤口罩狀況。」再次呼籲民眾毋須恐慌，也不要搶、囤口罩。

台南市法制處消保官楊璿圓回應，目前僅接獲3件哄抬價格的陳情案件，皆指出每片口罩8至10元價格偏高，「另針對網傳每盒1500元價格狀況會進行了解。」此外，依照中央政府規定配銷口罩價格，明日起（2/1）將調降為每片6元。楊璿圓也提醒，若有哄抬價格實情，依違反公平交易法，最高可罰5000萬元，呼籲業者不要以身試法！

針對安養機構或街友等弱勢族群配給口罩事宜，社會局表示，街友部分將配給每天200片口罩，請社工於街友收容中心和東豐路地下道2個地點發放；相關安養機構目前反應並無缺口罩況狀，相關單位也將持續進行調查確認實況。

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