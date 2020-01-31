武漢肺炎》蘇貞昌嚴盯口罩哄抬 香港網友留言稱讚

行政院長蘇貞昌連日來緊盯口罩價格，香港網友留言讚許。（圖取自蘇揆臉書）

2020-01-31 09:30:33

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，引發基層民眾搶購口罩，行政院長蘇貞昌連日來緊盯口罩的供應，嚴防不肖業者刻意哄抬口罩價格，他昨在臉書表示，「若您在市面上看到有人在哄抬口罩價格，請打消費者服務專線1950檢舉，讓消保官立刻處理」。香港網友Mo Pa在蘇貞昌臉書留言挺蘇揆說：「作為香港人，看到台灣人仍然有父母官感到高興。台灣要守住！」

香港網友的留言引發台灣網友加入熱烈討論，留言說「香港加油♥希望會更好」。不過，也有網友說：「 讓人不捨的是這樣勞心勞力的父母官卻被有心人士以狗官稱之……????」

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這位香港網友再度留言說「謝謝你們！淚崩了...我們看是沒辦法了。看到台灣能守住能感到一絲絲安慰。一起加油????????」

也有台灣網友紛紛留言說「香港加油，希望未來的香港會更好，未來妳們想過的日子會如妳們所願！」「今年我們選對的人，做對的事。希望未來的香港能早日穫得你們的訴求。香港加油，祝福所有香港人平安無事」。

連日來緊盯口罩問題的蘇貞昌強調，防疫視同作戰，「我們不容許任何人趁此時賺國難財，只要團結齊心，我們絕對可以一起度過這一關！」

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