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武漢肺炎》高雄大賣場、電影院… 2/9起強制戴口罩量體溫

高雄市長韓國瑜（左1）與衛生局長林立人（左2）接受聯訪。（記者方志賢攝）

高雄市長韓國瑜（左1）與衛生局長林立人（左2）接受聯訪。（記者方志賢攝）

2020-01-30 20:11:56

〔記者方志賢／高雄報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，高雄市政府今天下午召開一級第3次應變會議，決議大型賣場、百貨公司等第一線服務櫃檯人員及醫療機構、學校、電影院等高風險場域須強制戴口罩、量體溫，公部門自公告日起全面實施，私部門自公告起至2月9日後實施。

高雄市衛生局長林立人表示，高、中及低風險場域感染管控及隔離防護，與中央高屏區管制中心正、副指揮官研議後，今天下午在第3次應變會議中修正，將依傳染病防治法報請中央備查，中央若沒有意見，再依程序進行公告。

公部門機關從公告日起全面實施

林立人說，公告後會區分兩階段，第一是公部門機關從公告日起全面實施，私部門的各場域、機關則會從公告日起至2月8日前為輔導期，輔導期間視疫情發展狀況，倘若高雄出現本土疫情，至2月9日後全面實施，未依規定者依傳染病防治法逕行裁處。

衛生局表示，高風險場域為室內人潮聚集的密閉空間，包含醫療機構、各級學校、室內展場、電影院應執行戴口罩、量體溫。大型賣場、百貨公司第一線服務櫃檯人員應戴口罩、量體溫，一般員工自主量體溫、建議戴口罩，一般顧客建議戴口罩。

大眾運輸系統司機、站務人員應戴口罩，顧客建議戴口罩，其他香火鼎盛寺廟、教堂自主量體溫、建議戴口罩。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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高雄市長市長韓國瑜（左3）召開一級第3次應變會議。（記者方志賢攝）

高雄市長市長韓國瑜（左3）召開一級第3次應變會議。（記者方志賢攝）

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