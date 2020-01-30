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平溪天燈節 基隆天燈專車8日早上9點發車

2020新北市平溪天燈節在平溪國中、十分廣場開跑，預計在2月1日、8日舉行，基隆市政府公車處8日推出天燈專車，方便基隆鄉親前往參與。（圖為新北市政府觀旅局提供）

2020新北市平溪天燈節在平溪國中、十分廣場開跑，預計在2月1日、8日舉行，基隆市政府公車處8日推出天燈專車，方便基隆鄉親前往參與。（圖為新北市政府觀旅局提供）

2020-01-30 13:27:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕被美國CNN電視網評論為，一生一定要到訪的活動「平溪天燈節」。每年都吸引眾多各國觀光客到場欣賞滿天燈火的美景；基隆市公車處處長陳新埤表示，基隆市公車的天燈專車將在2月8日基隆公車總站發車，去程上午9點到晚間7點，回程晚間9點40分開始發車，末班車晚間11點，單程30元。

新北市觀旅局指出，2月1、8日上午9點到晚上12點，當地全面實施汽車、機車交管，建議搭乘火車或接駁公車上山，2月8日因應活動人數更多，也增加基隆、十分及雙溪、十分線接駁公車；活動期間台鐵平溪線也會加開列車。

接駁公車部分，從木柵動物園上車車資為50元，石碇、瑞芳、基隆上車為30元，平溪區內為15元，電子票證刷卡或投幣皆可。

2020新北市平溪天燈節在平溪國中、十分廣場開跑，預計在2月1日、8日舉行，2月1日共規畫8波天燈施放，每波施放100盞，2月8日則是規畫10波天燈施放，每波150盞。

民眾可在活動當天前往平溪國中、十分廣場領取免費的天燈施放券，等到晚上參加天燈施放活動，可體驗到所有人一起點亮百盞天燈，欣賞到黑夜被天燈點亮的美景。

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