無強制力要求業者捐款 平溪天燈專戶收入不夠理賠

2019-07-03 13:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市平溪天燈節享譽國際，施放天燈成為到平溪旅遊的必備活動，為了解決天燈引發的火災賠償問題，平溪區公所去年成立「天燈永續發展資金」，由業者自發性捐款至專戶，作為災害理賠金，卻因缺乏強制力，業者捐款意願降低，今年收入仍不足賠款金額，令公所相當頭痛。

平溪區長陳聖聰今天在市政會議報告指出，天燈是平溪的命脈，也是重要觀光資產，經與業者溝通，去年成立「天燈永續發展資金」，鼓勵業者自發性捐款，專款專用，並成立管理委員會監督，除了用來理賠因天燈肇災的金額，也希望回饋地方，挹注老人共餐、環保推廣或淨山活動等。

陳聖聰說，公所評估業者每月施放的天燈量，訂定捐款級距，例如每顆捐2元，每季開立繳款書，也有業者主動提高捐款金額，原本預計每年收入可達200萬元，但因採取鼓勵、自發性質，業者繳款意願低落，部份業者甚至抱怨「賣比較多的店家卻未捐款」，引發不公疑慮。

陳聖聰表示，目前參與捐款的店家約45家，「天燈永續發展資金」剩餘56萬元，但今年6月8日一處民宅因天燈致災燒毀，申請災損金額約170萬元，但專戶金額不足，希望市府協助建立完善的機制，例如修正天燈施放管理辦法或訂定自治條例。

新北市長侯友宜裁示說，請相關局處找尋可行辦法，或研擬自治條例，尋求解決之道。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法