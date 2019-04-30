日人愛體驗式觀光 業者︰推多元、台灣味活動

2019-04-30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本旅客是台灣入境市場最大消費客群，但據觀光局統計，近年日客日均消費出現小幅衰退趨勢，僅二○一六年因日幣貶值而來台消費總額上升。旅遊業者表示，日客消費成熟，注重包裝、品質，不會衝動購物，「價格高沒關係，但品質一定要好」。此外，日客偏好體驗型旅遊，希望台灣除了放天燈、體驗SPA、按摩等傳統旅遊項目，政府及觀光業界開發更多元且特色的體驗式觀光。

不會衝動式消費 重品質不在意高價

經營日本市場逾四十年的旅行社業者表示，日客重品質，吃好住好，價格不是問題，喜歡買犁記、微熱山丘的鳳梨酥、大倉久和牛奶糖，飯店則較偏好大倉久和、晶華、國賓和圓山等五星級飯店。

日客在體驗型觀光更願意掏錢，例如到平溪、十分放天燈，到西門町、中山商圈做SPA、按摩，但除此之外，台灣只剩到故宮觀光、坐雙層觀巴等選項，應該提供更多體驗式觀光產品。

台北大倉久和行銷公關副總監陳盈珊觀察，日本人對品質、品牌認同度高，且旅遊特性偏保守，例如大倉久和源自日本，且對日本人來說，東京灣大倉酒店是接待國外領袖的「名門飯店」，因此會更願意用高價在台灣入住。

晶華酒店行銷公關協理蔡惠茹表示，相較其他國際旅客，日本人會早起到餐廳吃早餐，消費方面喜歡買有飯店LOGO、具紀念意義的伴手禮，例如有晶華字樣包裝的鳳梨酥、巧克力以及冠軍牛肉麵都是熱門商品。要吸引日客更多消費，應開發更多具有台灣特色的精緻伴手禮及商品。

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