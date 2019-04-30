10連休發威 日客暴增3至5成

2019-04-30

中客團每天3千人 創3年新高

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕五月台灣旅遊市場好熱鬧！

日本今年配合天皇改朝換代，四月廿七日起至五月六日展開十天黃金週假期，台、日航線整體載客率幾乎都超過八成、來台機位幾乎全滿；來台日客人數更較去年成長三到五成，有飯店房間幾乎全被日本人訂滿。中國五一長假也將登場，每日將有三千名中國團客湧入，創近三年新高紀錄，兩岸航線平均載客率逼近八成。兩國旅客已造成大台北旅宿五月幾乎一房難求。

兩國旅客湧入 雙北住宿幾乎全滿

日本明仁天皇退位、迎接令和新年號，黃金週假期延長為十天，日本JTB旅行社調查，台灣排名日本黃金週最佳旅遊目的地第五名，是亞洲地區少數進榜的國家。台灣觀光協會副理事長柯牧洲表示，這次假期長，日人出國多選擇長程歐美線，但台灣整體旅遊氛圍友善，因此獲青睞。

觀光局長周永暉表示，看準今年日本人假期長，駐日代表處很早就進行宣傳，包括和旅行社合作招攬團客，自由行方面則結合大阪辦事處週年活動而擴大邀請網紅等推廣台灣旅遊。

旅行業︰日客多屬自由行 7成是女性

經營入境日本市場逾四十年的旅行社業者表示，對日本人來說，十天假很少見，這一波日客起碼比去年增加三到四成，多是自由行，超過七成是女性，從三十到五、六十歲都有。

JTB台灣世帝喜旅行社則表示，日本黃金週期間，接待的自由行日客達四八六三人，較往年同期成長五十一％，行程多以大台北地區為主，偏好中山區五星級飯店。

台北晶華酒店公關協理蔡惠茹表示，每年五月都是飯店業的大旺季，包括母親節活動、日本黃金週和中國五一長假都在五月上旬，往年黃金週住房率平均約九成，但今年自年初就接到訂房，十天假期天天客滿，無論客房、餐廳甚至樓下商場，四處都可聽到日語，「彷彿到了東京」。

台北大倉久和行銷公關副總監陳盈珊也表示，日本黃金週期間的住房接近滿訂，以自由行日客為主。台北老爺酒店則觀察，今年提早在一月就幾乎全訂滿了。

本週也是中國五一黃金週，華航表示，兩岸航線平均載客率逼近八成，較往年成長約一成。長榮則表示，五月一日至五月四日期間的銷售也超過八成。

觀光局統計，今年一到四月中國旅客團體和自由行人數較去年同期成長逾五十％，中客來台熱潮也將反映在五一長假；觀光局預估，今年五一的四天假期，每日將有逾三千名團客湧入，比去年一千六百多人多出近一倍，將刷新近三年的中國五一長假來台旅客紀錄。

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