外國人籲台灣別再放天燈 她說環境和傳統文化都很重要！

2019-03-05 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前幾名外國人和台灣志工在平溪一帶撿拾垃圾，短短兩小時清出重達326公斤的垃圾，其中95%是天燈，讓他們感嘆「拜託別再放天燈了」。對此「寶島淨鄉團」發起人林藝認為「希望能保留天燈文化，但同時避免天燈對環境造成的危害」。

《BBC中文網》報導，參與撿拾垃圾的美國人關德賢（Dustin Craft）表示，平溪天燈節非常美，但有時候一分鐘可以看到幾十個天燈掉落，山頭、樹梢上都是天燈殘骸，可能危害當地生物生存，他感嘆，人們在天燈上寫下夢想，卻是對環境造成災難。

報導指出，「寶島淨鄉團」發起人林藝則認為，環境和傳統文化都很重要，但以台灣宮廟禁香活動為例，便能對於空氣品質有所改善，因此保留傳統，非必要不要犧牲環境，政府對放天燈民眾應該有所規範。

報導也表示，新北市政府環境保護局統計，2013年回收天燈數量為8.4萬多盞，2017年回收達25萬盞天燈，2018年有29萬盞，數量逐年增加，雖然如此，新北市平溪區十分里長陳元君透露，對於回收機制「不予置評」。

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