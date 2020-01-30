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首頁　>　生活

苗栗新埔站鋼軌斷裂 海線列車部分列車延遲

圖為白沙屯車站。（記者蔡政珉攝）

圖為白沙屯車站。（記者蔡政珉攝）

2020-01-30 12:55:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕開工第1天，台鐵海線白沙屯站傳出發生鋼軌斷裂意外！白沙屯車站站方指出，地點為白沙屯往新埔車站，因事故造成該區段慢行行駛，海線部分列車延遲，目前鋼軌已經修復，列車通行狀況也陸續恢復正常。

台鐵烏日站今天上午才發生1名旅客從月台跌落軌道遭撞擊，當場死亡憾事，沒料到白沙屯往新埔站間發生鋼軌斷裂意外，事發原因白沙屯車站表示應該是熱漲冷縮造成，但列車並未延遲太久，已經恢復正常。

圖為白沙屯往新埔站鋼軌，示意圖。（記者蔡政珉攝）

圖為白沙屯往新埔站鋼軌，示意圖。（記者蔡政珉攝）

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