獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

號稱亞洲最大遊輪、16.8萬噸的海洋光譜號預計2月中旬來台。（記者蕭玗欣攝）

2020-01-29 22:36:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國武漢肺炎疫情越演越烈，連旅遊業者也撐不住！全亞洲最大、國際遊輪公司皇家加勒比旗下海洋光譜號去年以上海為母港，但受疫情影響，船公司日前緊急做出決定，2月中旬將撤出上海，轉移至台灣，預計近期將對外公布、售票；業者透露，由於時間點接近航程出發時間，屆時來台將祭出「破盤價」，保證讓台灣旅客滿意。

武漢肺炎確診病例大幅成長，重擊旅遊業，目前包含皇家加勒比遊輪、MSC遊輪、歌詩達遊輪、雲頂遊輪和星旅遊輪等5家國際遊輪都已暫停中國出發航程，並展開退票流程。

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其中，中國方面傳出，去年6月才風光宣布以上海為母港的皇家加勒比旗下海洋光譜號，為躲避武漢肺炎疫情影響，將撤出中國市場，選擇停靠在亞洲第二大的台灣郵輪市場。

本報向皇家加勒比郵輪台灣區代理創新旅行社求證，董事長李奇嶽證實，海洋光譜號預計2月中旬來台，視疫情情況可能待到3、4月，航程以日本福岡、韓國釜山6天5夜為主，至於價格方面仍未定案，但保證比上海賣的3萬多元，優惠很多。

李奇嶽表示，雖然海洋光譜號本來有來台打算，但沒想過會這麼早來，此次武漢肺炎疫情發展快速，許多在中國駐點的遊輪業者紛紛出走，台灣疫情相對受到控制，又是亞洲第二大遊輪市場，因此成為首選；遊輪業者也在觀察「若中國肺炎嚴重，就會在台灣待久一點，若沒那麼嚴重，就會提前離台」，不過此次來台至少會提供10個以上航程。

不具名業者則表示，雖然台灣疫情相對沒這麼嚴重，但這次政府一聲令下禁止出團中國，許多專營中國市場的中小型旅行社已經快要受不了，現在業界都在醞釀準備放無薪假，預估明天開工第一個會議就是要討論武漢肺炎影響。

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號稱亞洲最大遊輪、16.8萬噸的海洋光譜號預計2月中旬來台。（記者蕭玗欣攝）

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