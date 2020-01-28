為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

墾丁再爆遊車潮 南迴長隧道通車吸遊客台東賞山中巨龍美景

下雨不減遊興，今天南來北往行經枋寮的車輛多。（記者陳彥廷攝）

下雨不減遊興，今天南來北往行經枋寮的車輛多。（記者陳彥廷攝）

2020-01-28 14:56:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆年假倒數第二天，屏東下起不小的雨勢，警方原本預期今天是北返高峰，不過，屏東枋寮的瓶頸路段，今天不僅北上車多，南下車也多，下雨不減遊興，警方則是在下午約1點左右實施調撥車道，供北上車輛使用。

據統計資料，今天早上10點開始至今枋寮台1線路段不論南下北上皆已出現2000輛上下的車次，而且南下還略多於北上，屬於出遊車潮，出乎原本預期。

警方表示，台9線新建的長隧道截彎取直，從屏東到台東的車程可節省30分鐘以上，加上還有部分高架路段呈現山中巨龍的美景，今年在年前開通，吸引許多人到台東出遊，也因此今天早上南來北的車次皆多。

警方原本預期今天就是北返高峰，但出乎意料的是往南的車輛也不少，加上警方在下午1點20分開始調撥南下內側車道供北上使用，既有的瓶頸點更顯壅塞。

枋寮警方指出，目前調撥後，南下車道僅剩1線，因此較為擁擠，但只要過了調撥的436.5K至445.5K後，就很順暢，至於從台東返回西部的車流，目前在丹路部落呈現壅塞，將以調撥車道為主疏導，晚上若持續車多，不排除直接將外側車道的車輛分流至沿山公路，請用路人配合警方的分流及疏導措施。

下雨不減遊興，今天南來北往行經枋寮的車輛多。（記者陳彥廷攝）

下雨不減遊興，今天南來北往行經枋寮的車輛多。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
年初四交通》國1台中系統、國5北上低於40公里
2020-01-28 13:12

年初四交通》國1台中系統、國5北上低於40公里
初四返工車潮湧現 雪隧回堵6公里、花蓮還有3萬輛車待北返
2020-01-28 11:01

初四返工車潮湧現 雪隧回堵6公里、花蓮還有3萬輛車待北返
明收假 寒流到 最冷下探7度
2020-01-28 05:30

明收假 寒流到 最冷下探7度
蘇花改 初四恐再爆量
2020-01-28 05:30

蘇花改 初四恐再爆量
冷氣團來勢洶 合歡山入夜飄雪花
2020-01-27 22:11

冷氣團來勢洶 合歡山入夜飄雪花
生活今日熱門
2020-01-28 10:52

武漢肺炎百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-28 14:25

武漢肺炎》台灣新增2病例！都是武漢來台觀光發燒確診

2020-01-27 21:20

妻子包大紅包 人夫買仙草結帳 竟是4張「伍佰」

2020-01-27 19:47

武漢肺炎》中客來台限制擴大 海外、港澳永久居留權也受限

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播