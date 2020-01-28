墾丁再爆遊車潮 南迴長隧道通車吸遊客台東賞山中巨龍美景

下雨不減遊興，今天南來北往行經枋寮的車輛多。（記者陳彥廷攝）

2020-01-28 14:56:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆年假倒數第二天，屏東下起不小的雨勢，警方原本預期今天是北返高峰，不過，屏東枋寮的瓶頸路段，今天不僅北上車多，南下車也多，下雨不減遊興，警方則是在下午約1點左右實施調撥車道，供北上車輛使用。

據統計資料，今天早上10點開始至今枋寮台1線路段不論南下北上皆已出現2000輛上下的車次，而且南下還略多於北上，屬於出遊車潮，出乎原本預期。

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警方表示，台9線新建的長隧道截彎取直，從屏東到台東的車程可節省30分鐘以上，加上還有部分高架路段呈現山中巨龍的美景，今年在年前開通，吸引許多人到台東出遊，也因此今天早上南來北的車次皆多。

警方原本預期今天就是北返高峰，但出乎意料的是往南的車輛也不少，加上警方在下午1點20分開始調撥南下內側車道供北上使用，既有的瓶頸點更顯壅塞。

枋寮警方指出，目前調撥後，南下車道僅剩1線，因此較為擁擠，但只要過了調撥的436.5K至445.5K後，就很順暢，至於從台東返回西部的車流，目前在丹路部落呈現壅塞，將以調撥車道為主疏導，晚上若持續車多，不排除直接將外側車道的車輛分流至沿山公路，請用路人配合警方的分流及疏導措施。

下雨不減遊興，今天南來北往行經枋寮的車輛多。（記者陳彥廷攝）

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