年初四交通》國1台中系統、國5北上低於40公里

今天上午國道追撞事故畫面。（高公局提供）

2020-01-28 13:12:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕大年初四上午10點後國道北上逐漸出現車潮，高公局估今天將是連續假期北向車潮最大量的一天，下午開始國1台中、苗栗路段、國3南投香山路段、國5北向宜蘭坪林及國6西向東草屯霧峰系統路段將會出現壅塞情形，其中國5頭城到坪林和國1台中系統今天中午時速都已在40公里以下，雪隧洞口已回堵4公里。

今天是農曆大年初四，為連續假期第6天，交通管理組科長楊進彥表示，今天估計是連續假期北上車流最大的一天，將會是平日的1.8倍，今天上午10點50分開始，國5的頭城到坪林已經開始比較壅塞，中部國1台中系統北上路段也出現車潮，目前都在車輛時速40公里以下。

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高公局表示，今天上午國道南向路況大致正常，研判下午開始國1台中、苗栗路段、國3南投香山路段、國5北向宜蘭坪林及國6西向東草屯霧峰系統路段將會出現壅塞情形。

高公局統計，昨天全日交通量為 128.8百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.5倍；今天凌晨12點到清晨5點的交通量為11.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的3.1倍；截至上午12點，國道全線交通量為46.3百萬車公里，預估本日交通量為138百萬車公里。

高公局建議，用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況，同時多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

另外，上午發生多起事故影響國道車流，其中，上午11點5分國3南向423.6公里發生2小客車追撞回堵2公里；11點32分國1北向349.5公里發生3小客車追撞回堵4公里，影響整體車流嚴重。

今天上午國道追撞事故畫面。（高公局提供）

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