明收假 寒流到 最冷下探7度

因應強烈冷氣團南下及防範武漢肺炎，民眾外出穿上保暖衣物及戴上口罩。（記者陳志曲攝）

2020-01-28 05:30:00

今年入冬以來首波寒流

〔記者林曉雲／台北報導〕入冬首波寒流來了！中央氣象局預報，從明天起一連四天將有首波寒流影響，亦即一月二十九日至二月一日、初五至初八會非常寒冷，達到最低溫，預估台北市低溫將下探九度，初五到初七是冷空氣影響最明顯的時間，空曠處、近山、谷地的低溫恐會下降至最低七度，凌晨低溫會更明顯。

氣象局表示，西半部在夜間、清晨容易因輻射冷卻現象，溫度更低，台南以北及東北部地區氣溫僅八至十一度，空曠地區或近山區平地氣溫可能再低一些，高屏及花東也只有十二至十四度左右，白天受寒流影響最大的北部地區高溫只有十五度左右，是冷空氣表現最顯著的時期。

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初五至初八會愈來愈冷

二十九日西半部山區及宜蘭地區有零星雨勢，其他地區大多為多雲到晴，花東地區有零星小降雨。

另，二月二日和三日寒流稍減弱，早晚氣溫仍低，白天氣溫雖稍有回升，但還是偏冷，西半部須留意日夜溫差；二月四日至六日冷空氣強度持續減弱，各地氣溫回升，須留意日夜溫差變化，北部及東半部有局部短暫雨。

提醒民眾特別注意保暖

根據環保署空氣品質預報資訊，今日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門以及澎湖為「良好」等級。

「天氣即時預報」臉書也指出，大年初三是強冷空氣開始，初五起將增強為入冬來首次「寒流」，初八前「愈來愈冷」，最冷時間點「初五到初七」，提醒民眾未來幾天需特別注意保暖，尤其空曠區域、沿海、河谷、山谷溫度會更低，老人或有心血管疾病的人，宜特別注意身體狀況，因應寒流，北部、宜蘭、外島民眾可穿「厚長袖及重羽絨外套」；中南部、花東民眾則可穿「薄長袖及重羽絨外套」。

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