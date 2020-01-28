蘇花改 初四恐再爆量

許多返鄉民眾提早在初三北返準備開工，蘇花公路南端入口崇德路段昨午後湧進大量北返車流。（記者王錦義攝）

2020-01-28 05:30:00

高公局建議延後出發

〔記者林曉雲、江志雄、王錦義／綜合報導〕今天是春節連續假期第六日，將湧現北返車潮。高速公路局昨預估，國道總延車公里為一三八百萬車公里，為平日八十七百萬車公里的一．六倍，其中北向交通量可達七十八百萬車公里、為平日的一．八倍，預判今日壅塞路段將出現在國一雲林、彰化、台中、新竹路段；國三南投、苗栗、桃園等北上路段，高公局建議北向用路人儘量於上午時段出發或延後至初五再出發。

國道五號、蘇花改昨天均湧現北返車潮，雪隧南口一度回堵六公里，今天是北上車流高峰期，可能從早塞到晚。

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初四為北返車潮高峰

昨天上午九點，國五北上車流變多，宜蘭縣境各交流道北上車潮回堵一到兩公里，有些用路人不耐久候，紛紛改駛北宜公路。坪林行控中心提醒用路人，上路前查詢即時路況，如果國五大塞車，不妨行駛北宜或濱海公路。

不排除塞到深夜

蘇花改同樣出現北返車潮，花蓮崇德路段昨天最長回堵三公里，宜蘭縣谷風隧道南口回堵一公里，公路總局預估，今天北上車流將爆大量，不排除塞到深夜。

高公局表示，今日相關疏導措施包括：十三時至十八時國一高雄端至湖口、國三九如至大溪各交流道北向入口高乘載管制、十四時至二十一時國五北向高乘載、全天封閉國一台南、虎尾及埔鹽系統北向入口，國三中興系統、西濱北向及名間雙向入口，收費措施之單一費率、國三新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜零至五時暫停收費，開放路肩、匝道儀控等。

昨天下午發生多起事故影響國道車流，包括國一南向二○九．八公里發生兩輛小客車追撞而回堵三公里等。

公路總局預判，今天除持續有短程出遊旅次外，下午將有返回工作崗位車潮陸續出現，今天部分風景區（台二乙線淡水路段、台十四甲線清境路段）、省道易壅塞路段（台六十一線竹北路段、台九線蘇花公路北向）、東西向快速道路與國道銜接路段，仍會有壅塞情形發生；台六十一線今天將封閉西濱交流道北上匝道入口，請用路人依沿線導引指標，繼續北上行駛至香山交流道銜接國道三號。

另，國道新竹至台南路段壅塞時，也請用路人多加利用台六十一線往返，沿線皆有替代路線導引牌面，請依循導引牌面指示行駛，避開國道壅塞路段。

國五昨天下午湧現北返車潮（左）。（記者江志雄攝）

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