武漢肺炎》解釋何謂病毒「接觸傳播」 中國專家曝預防方法

中國武漢肺炎疫情持續蔓延，中國官方今日公布已逾4500個確診案例，且稱該病可通過「接觸傳播」。（法新社）

2020-01-28 15:06:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情持續蔓延，中國官方今日公布已逾4500個確診案例，且稱該病可通過「接觸傳播」。對此，中國疾病預防控制中心傳染病處呼吸道傳染病室主任馮錄召今日受訪時，解釋了「接觸傳播」原理，並提出預防方式。

馮錄召今日受媒體採訪時表示，「接觸傳播」是指病原體通過媒介物直接或間接接觸傳播。「直接接觸傳播」指病原體從傳染源直接傳播至易感染者；「間接接觸傳播」則是間接接觸了被污染的物品所造成的傳播。

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他表示，具體呼吸道傳染病的「接觸傳播」，主要是指直接接觸到病人的身體分泌物，然而現在還沒有研究證實各種分泌物中的病毒濃度，因此呼籲民眾避免接觸病人的「口水、鼻涕、嘔吐物、眼淚眼屎、尿、便等一切身體分泌物」。

除了直接接觸之外，也要避免「間接接觸」。馮錄召指出，間接接觸的途徑主要是通過接觸沾染了病毒的公共物品，一般要注意的包括門把手、樓梯扶手、桌面、手機、玩具、筆記本電腦、公共空間檯面等，至於預防方式則是避免共有毛巾、不使用公筷公勺、避免與人共用杯子、仔細清洗餐具、避免去衛生不好的餐館用餐。他也提醒，若戴手套，要記得每日清洗、更換，且注意不要戴潮濕的手套。

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