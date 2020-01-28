武漢肺炎》南投縣長迎神發紅包 叮嚀民眾勿以訛傳訛做好防疫

今日大年初四，南投縣長林明溱在草屯鎮敦和宮發放小紅包時，提醒民眾要做好武漢肺炎防疫工作。（記者謝介裕攝）

2020-01-28 12:44:34

〔記者謝介裕／南投報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，令人聞疫色變，最近網路流傳南投、嘉義、台中、屏東等地區的醫院有確診武漢肺炎病例，南投縣衛生局長黃昭郎也頻接獲民代詢問，並強調，中央已確定如「埔里OOO醫院確診1例武漢肺炎」、「嘉義OO已經確診1例武漢肺炎，……」、「東港OO確診1位武漢病毒病患……」等等，都是不實訊息，呼籲民眾及網友不要以訛傳訛，以免受罰。

中央流行疫情指揮中心也嚴正表示，如有疫情及防治措施等相關資訊，皆由該中心統一對外公布說明，籲請民眾勿私自臆測，也毋須恐慌，若民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，足以生損害於公眾或他人者將構成刑事責任。

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除此，傳染病相關訊息查證，民眾也可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/）。

而今日是大年初四迎神日，奉祀財神趙天君的南投縣草屯鎮敦和宮，也特別舉辦迎神祈福儀式，縣長林明溱與敦和宮主委林宜裕一起奉香接神，祈求縣政順利、民富安康，並分送財神爺招財錢母小紅包給民眾，祝福鄉親鼠年行大運。

林明溱再度叮嚀民眾，武漢肺炎來勢洶洶，大家一定要注意防範，如有發現身體不適，應儘快就醫，進出醫院及密閉公共場所，最好也能配戴口罩，保護自己，也保護他人。

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今日大年初四，南投縣長林明溱在草屯鎮敦和宮發放小紅包時，提醒民眾要做好武漢肺炎防疫工作。（記者謝介裕攝）

南投縣衛生局廣傳中央流行疫情指揮中心嚴正駁斥，關於武漢肺炎不實訊息的情形。 （記者謝介裕翻攝）

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