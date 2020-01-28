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武漢肺炎》人間溫情！竹南企業家慨捐3萬口罩 免費贈鎮民助防疫

鈺林生技醫藥公司董事長林泉宗免費捐出三萬個醫療口罩，協助鄉親防疫。（記者鄭名翔攝）

鈺林生技醫藥公司董事長林泉宗免費捐出三萬個醫療口罩，協助鄉親防疫。（記者鄭名翔攝）

2020-01-28 11:55:28

［記者鄭名翔／苗栗報導］慷慨義舉！全民防範武漢肺炎，市面口罩供不應求，有鑑於此，苗栗縣鈺林生技醫葯公司董事長林泉宗特將庫存的3萬片醫療口罩釋出，免費贈送給竹南鎮民，今早吸引大批鄉親大排長龍等領取；林泉宗表示，盼藉此除能安定民心，也鼓勵其他廠商共襄盛舉，將庫存剩餘口罩能平價供應給民眾，讓疫情平安度過。

為防堵武漢肺炎疫情，竹南鎮長方進興、縣議員陳碧華、竹南鎮代林進明、山佳里長邱振生、龍山里長陳幸順與林泉宗共商後，共將3萬片口罩分裝成3000包，每包10片裝，從今早10點開始免費發送，送完截止。

林泉宗表示，過往年年預先採購5萬個口罩，分送至給各學校學童，防範流感及腸病毒，而今年流感口罩發送完後還有剩餘，而又逢武漢疫情，聽聞許多鄉親反映買不到口罩，因此將庫存全數免費捐出，希望能安定民心，也能拋磚引玉鼓勵其他廠商加入，平價釋出口罩，使台灣能平安度過疫情。

方進興說，非常感謝在地企業家林泉宗的仁心義舉，而針對未來鎮內防疫工作，擬由公所出資，請林泉宗協助購足數量，再請鄰里長協助發送，使每個鎮民都能拿到口罩。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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今早民眾大排長龍等著領取口罩。（記者鄭名翔攝）

今早民眾大排長龍等著領取口罩。（記者鄭名翔攝）

工作人員手不停歇將口罩分量裝袋。（記者鄭名翔攝）

工作人員手不停歇將口罩分量裝袋。（記者鄭名翔攝）

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