武漢肺炎》台學聯發聲明呼籲 校園防疫不可失守

針對政府防疫措施，把中國學生集中式管理，台灣學生聯合會認為，各校住宿情況不一，恐衍生防疫漏洞，也關注中生的心理與社群支持問題，呼籲改善。（圖取自台灣學生聯合會臉書）

2020-01-27 23:52:43

〔記者林曉雲／台北報導〕各大學院校預計在2月17日左右開學，台灣學生聯合會今晚針對新型冠狀病毒校園防疫措施發出聲明，呼籲校園防疫不可失守，敬請中央流行疫情指揮中心、教育部、各大專校院共同積極關注，並研擬相關具體處理措施，也請教育部擔負起校園防疫措施之監督職責。校園防疫不可失守，學生健康必須堅守。

衛福部昨天（26日）宣布，湖北人士全面禁止來台，其他省份學生暫緩入台兩週；教育部亦指，未來中生回到台灣後，學校應依據中央流行疫情指揮中心所訂之《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引》採取「集中監測管理」，由各校落實辦理。

請繼續往下閱讀...

國立台灣大學首先回應，針對由湖北省14天內入境的學生，將要求其進行自主隔離，具體包含「不可離開住宿房間」、「飲食三餐叫外送」兩項規定。

台學聯聲明表示，各大專校院實際情況各異，對於各校自行落實集中監測管理，可能造成的漏洞與疑慮，台學聯提出幾點顧慮，並尋求相關改善方案。

首先，各大專院校之住宿與生活條件大相逕庭，各校宿舍多以4至6人為一間，且缺乏獨立的衛浴洗衣空間。台學聯認為，教育部應協助各校針對宿舍數量、配置、公共空間格局等差異，以及有集中監測管理需求之學生人數，訂定具體可行的管理措施，以免萌生防疫落差與漏洞。

第二，防疫措施應力求防疫與個人權利損失間的平衡，並輔以適當的配套，但各校均尚未公布於14天監管時間內的相關支持措施，如：心理輔導、社群支持、生活協助等。台學聯認為，教育部應要求各校盤點現有資源，並訂定相關處理辦法。

第三，對於開放中生返台開學後，因監管措施而未能參與課程，或影響其加退選等學習權益之可能，各校應擬定包含但不限於線上課程、補救教學、課程內容錄音錄影、額外選課時間或名額等措施，將學生於此期間之學習進度影響降至最低，以維護學生受教權益。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法