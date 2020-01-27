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口罩戴完應正確丟棄！醫師：方式錯誤恐致危險後果

不少民眾為避免被中國人傳染武漢肺炎，紛紛戴起口罩做好安全措施。（資料照）

不少民眾為避免被中國人傳染武漢肺炎，紛紛戴起口罩做好安全措施。（資料照）

2020-01-27 23:33:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎疫情有擴大趨勢，台灣民眾近期開始配戴口罩，醫師提醒，若民眾脫口罩與丟棄口罩的方式不正確，恐致危險後果。

永康奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書表示，有人很認真的戴完口罩後，就把口罩脫下放在桌上，或是摺好放在包包裡面明天繼續用，甚至有人是隨手脫下後揉一揉丟進垃圾桶，這些方式都可能使口罩白戴了，讓原本的保護力全部功虧一簣。

陳志金指出，脫口罩的當下若摸到口沫，接著繼續用手拿食物、揉眼睛、挖鼻孔，病毒就有機可乘，或是讓口沫接觸到他人，造成感染病毒的風險，正確的脫口罩方式，應為提著口罩兩側的耳掛繩丟進垃圾桶，若有呼吸道症狀，或是前往醫院等高風險場所，理想的情況下應先將口罩放入夾鏈袋再丟棄。

陳志金強調，無論是預防別人的飛沫，或是防止自己的口沫外傳，都要把口罩戴好，戴口罩前要先將手部徹底清潔，戴口罩時將有顏色那面朝外，將口鼻和下巴完全罩住，金屬片在上，壓下與鼻樑緊貼，正確脫完口罩後也要洗手將可能附著在手上的有害物質洗淨，將感染風險降到最低。

陳志金臉書全文

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