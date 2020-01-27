武漢肺炎》防疫 部東醫院繃緊神筋

防疫大作戰，部東醫院僅留急診室出入口，進出民眾均需監測體溫。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-27 22:07:03

［記者陳賢義／台東報導］中國武漢肺炎確診案例增加，衛福部台東醫院繃緊神經因應防範，台東縣長饒慶鈴今到院視察防疫動線及為春節留守醫護加油打氣；饒慶鈴表示，疫情持續升溫，加上春節人群聚集，為互動高峰期，除要求衛生局持續監測疫情，也商請縣內第一線的急救責任醫院，整備醫療物資，做好通報、檢驗及收治病患等準備工作，嚴謹控制各項風險。

部東醫院院長樊聖說明，該院為台東傳染病應變醫院，因應中國武漢肺炎，醫院僅留急診室大門作為出入口，民眾進入醫院皆需監測體溫，如有發燒情形立即分流至發燒檢疫站，並要求同療落實洗手5時機（接觸病人前後、脫除個人防護裝備後、清潔環境後），且照護疑似個案務必遵守防護裝備穿戴及脫除流程，另也加倍外科口罩、全身防護衣等醫療物資儲存量，充分供應防疫所需。

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饒慶鈴表示，目前縣內負壓病房共14間，各醫院及衛生所等防疫物資皆已整備完善，籲鄉親落實勤洗手、出入醫院務必戴上口罩，如自中國地區返國14天內出現有發燒、呼吸道症狀時，立即撥打免付費防疫專線1922，依指示戴口罩儘速就醫，如接獲衛生單位通知為個案接觸者，務必配合居家隔離14天，共同防疫。

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