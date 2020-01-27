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放任武漢台幹趴趴跑挨罵？中市民政局陷寒蟬效應

台中市政府民政局區里行政科科長謝東任，針對武漢台幹居家檢疫的追蹤「關懷」，拒絕發表訊息。（資料照）

台中市政府民政局區里行政科科長謝東任，針對武漢台幹居家檢疫的追蹤「關懷」，拒絕發表訊息。（資料照）

2020-01-27 19:05:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕在中國任「台幹」的台中市李姓男子本月24日除夕從武漢「歷劫歸來」，卻在台中市趴趴跑，引發眾人恐慌，台中市政府也飽受抨擊，直到昨天下午才找到這名台幹，宣讀居家檢疫書，並告知他如果再趴趴跑，可處1萬元至15萬元罰鍰，負責追蹤這名台幹是否乖乖在家自行檢疫的任務，落到中市政府民政局身上，不過，民政局區里行政科科長謝東任對於記者詢問，卻顯得噤若寒蟬，以沒有發言權推託，並希望記者去找主任秘書，他沒有針對疫情發表任何言論。

防疫的現行作法，是如果有發病跡象，或確診為武漢病毒，由中市衛生局負責管理追蹤，如果沒有發病，在家自主檢疫，由民政局每天撥打電話「關懷」，李姓台灣幹部沒有發病，因此，由中市政府民政局負責「關心」，也就是打電話或親自檢視他是否在家，沒有再到處趴趴跑。

衛生局主任秘書王淑貞說，負責上述任務的是民政局行政科，實際執行的是李姓台幹的里長與里幹事，至於今天「關心」李姓台幹的詳細細節，應詢問民政局區里行政科科長謝東任，不過，記者詢問謝東任，他卻顯得很緊張，宣稱這是防疫工作，他沒有發言權，應該找主任秘書王淑貞詢問，「要尊重主秘」，他會向主秘王淑貞報告此事，但他沒有對媒體記者發表任何言論，他也同意記者把他上述對話內容，披露給大眾知道，讓大家都知道他沒有發表任何意見，他很尊重主秘王淑貞，沒有向記者與社會大眾吐露任何訊息。

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