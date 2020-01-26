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住處被撒冥紙 趴趴走的武漢台幹喊冤：我也很怕死

武漢台幹的住處被撒冥紙，其胞兄說，弟弟也很怕死，自認很冤枉。（記者張瑞楨翻攝）

武漢台幹的住處被撒冥紙，其胞兄說，弟弟也很怕死，自認很冤枉。（記者張瑞楨翻攝）

2020-01-26 23:20:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕被質疑從中國武漢「歷劫歸來」，卻在台中趴趴跑的李姓台灣幹部，其位於中市西屯區的住處被網友肉搜，今天下午還被人灑冥紙，中市警局六分局西屯派出所也派員加強巡邏，記者今夜訪問到他的胞哥，哥哥說，弟弟原本在美國，臨時被派到中國武漢出差，卻遇到武漢肺炎爆發，「他（胞弟）也說自己很怕死」，返台之後並沒有趴趴跑，更沒有去逛百貨，只有到附近公園，就被抨擊沒有道德，還被肉搜撒冥紙，「他說自己實在很冤枉」。

胞兄說，弟弟唸的是化工，任職半導體產業公司，原本是派到美國，卻又突然從美國被派到中國武漢出差（俗稱台幹），時間不到一個月，就爆發武漢肺炎，原本於小年夜（23日）搭乘從武漢飛往台灣飛機，抵達機場時，飛機卻取消，只好趕緊連夜搭車到江西省的南昌市，從南昌搭機於除夕（24日）抵達台灣。

胞兄承認弟弟返台後，曾經到住處附近公園走動，也跟來訪的親友聚餐，但他強調「沒有趴趴走」，多數時間都在家中，沒有到處走動，「沒有逛百貨公司，這是網友亂傳的，請記者幫忙澄清」，他強調，家中雖有小孩，但弟弟並沒跟家人同住一起，而是住在後面另一棟房子，胞弟說自己也很怕死，在中國隨時戴口罩，返台時也主動告知檢疫人員，盡力做好檢疫防疫工作，今天下午也向防疫人員承諾，會最好居家檢疫，被民眾質疑沒道德，「實在很冤枉」。

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