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武漢肺炎》武漢台幹「歷劫歸來」 台中逛大街還拒訪視

因武漢肺炎影響，返鄉及外出遊玩的民眾戴上口罩搭乘大眾交通運輸工具。（記者陳志曲攝）

因武漢肺炎影響，返鄉及外出遊玩的民眾戴上口罩搭乘大眾交通運輸工具。（記者陳志曲攝）

2020-01-27 05:30:00

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕台中市李姓男子的小兒子在中國武漢當台幹，二十四日從武漢歸台，李男在臉書撰文指其子從武漢顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭飛機回台「歷劫歸來」，全家團圓吃豬腳麵線，還一起到公園運動、百貨公司購物，民眾嚇得通報台中市政府。

台中市聯合防疫小組探視時，此人卻「不見了」，家人也拒絕訪視，惹來抨擊之後，聯合小組又在昨天下午去找人，宣讀「居家檢疫書」完成法定程序，這名台幹可能擔心被罰一萬至十五萬元，承諾不再趴趴跑，這場防疫鬧劇才暫時落幕。

台中市政府對李姓台幹趴趴跑的行為，昨天態度堪稱一日多變，上午聯合小組訪視時全家人都在，唯獨這名台幹「不見了」，家人宣稱外出購物，中市衛生局認為，此人尚無發燒咳嗽等症狀，趴趴跑也沒有罰則，再加上家人拒絕訪視，市府只能透過電話「關心」。

對此，台中市民進黨團總召、市議員陳世凱痛批，市府訊息嚴重慢半拍，事發後沒做任何實質作為，甚至將責任推給中央，置台中市民健康於不顧。

疫區返台需居家檢疫14天

面對外界指責聲浪，再加上中央於昨天上午有新規定，從疫區返台的人，縱使沒有發病，也必須自行實施十四天的居家檢疫，如果不配合，將強制隔離或處罰，衛生局下午四時找到人，朗讀「居家檢疫書」與簽收程序，告訴他違反將處一萬元至十五萬元罰鍰，李姓台幹也願意配合，終於完成限制他不能再趴趴跑的法律程序。

台中市衛生局長曾梓展說，下午收到中央的指示，才能把李姓台幹從「居家關懷」提升至「居家檢疫」，都是遵從中央指示辦理。

這名台幹則說，他都有量體溫，自己也很怕死，回台灣都有戴口罩，抵達台灣機場時，也主動告訴防疫人員並填寫資料。

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