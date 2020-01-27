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防堵武漢肺炎 部北、亞東醫院強制戴口罩

衛生福利部台北醫院張貼公告，要求進入醫院的民眾必須配戴口罩並量測體溫。（圖由台北醫院提供）

衛生福利部台北醫院張貼公告，要求進入醫院的民眾必須配戴口罩並量測體溫。（圖由台北醫院提供）

2020-01-27 15:00:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎疫情升溫，新北市多家大型醫院或醫學中心都貼出公告，要求民眾須強制配戴口罩才能進入院區，已實施的醫院包括衛福部台北醫院、亞東醫院等，台北醫院並執行量測體溫，且規定訪客及探病人數不能超過2人。

台北醫院表示，因應防疫需求，從1月26日起所有人進入醫院皆需量測體溫及配戴口罩，沒有配戴者無法進入醫院，院方不供應免費口罩，志工或醫療人員會勸導民眾至口罩販賣機或附近藥局購買口罩，病房訪客及陪病者至多2人，訪客陪病也要登記體溫。

亞東醫院指出，為因應武漢疫情，進出亞東醫院的民眾請一律配戴口罩，保護自身健康，若沒有口罩者，院區有口罩自動販賣機，售完會隨時補充，周邊多家藥局也有販售。此外，明天（大年初四）起恢復門診，凡住院、探病、陪病者僅限2人，其他家屬請儘量不要到院區。

另外，衛生福利部雙和醫院、台北慈濟醫院、新店耕莘醫院雖未強制民眾配戴口罩，但提醒近期有中國武漢地區居住史或旅遊史，且出現發燒、呼吸道感染或發燒等症狀者，應配戴口罩就醫。

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亞東醫院也要求民眾必須配戴口罩進入。（記者賴筱桐攝）

亞東醫院也要求民眾必須配戴口罩進入。（記者賴筱桐攝）

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