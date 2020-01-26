初二回娘家 台中太平張家席開50多桌、600人團聚

台中市太平區張家初二回娘家席開50多桌，約600人團聚，其中，102歲的張楊嬌娥（右三）最年長。（記者歐素美攝）

2020-01-26 15:22:49

〔記者歐素美／台中報導〕初二回娘家！台中市太平區張家五代同堂，家族親友都選在初二這天回家團聚，中午席開33桌、晚上再開20多桌，聚集約600人，家族最年輕的不到1歲，最年長的則是102歲的張楊嬌娥，她表示，親友年節返鄉團聚，閒話家常，真的很開心。

負責籌辦這場家宴的張文田說，張家初二回娘家團聚，是20多年前，由古農莊莊主張友吉發起舉辦，大家都非常踴躍，最大的贊助者則是經營宏亞食品（七七乳加巧克力）的張添，每年都贊助28萬元籌辦家宴，其餘親友則自由參加及樂捐。

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今年初二的張家家宴，中午席開33桌，因為有些人無法在中午趕回，晚上再開20多桌，共50多桌，初估返家的親友約600人，其中，最小的不到1歲，最年長的則是張文田的母親張楊嬌娥，今年已高齡102歲，看到親友都來回來，她一早就忙著梳妝打扮，十分開心。

親友中，有人一出生就開始參加張家家宴，有人則15、16歲開始參加，從孩童時期吃到當爸，大家都覺得現在大家都忙，能夠利用初二返鄉親友團聚，真的很開心。

張文田說，因普遍晚婚，加上經濟壓力大，想生兒育女的越來越少，擔心家族沒有新血，除了鼓勵晚輩多增產報國，家族團聚的傳統也將繼續延續下去。

台中市太平區張家初二回娘家席開50多桌，約600人團聚。（記者歐素美攝）

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