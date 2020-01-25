大年初二全台有雨 越晚氣溫越低

中國武漢肺炎疫情蔓延，不過大年初一天氣尚可，許多民眾戴著口罩出遊（見圖），但大年初二回娘家，全台都有可能下雨，出門記得帶雨具。（記者簡榮豐攝）

2020-01-25 19:54:41

〔記者劉力仁／台北報導〕大年初二回娘家，全台都有可能下雨，出門記得帶雨具。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，因鋒面通過，大年初二全台都有可能下雨，北部白天低溫約18度，高溫約21度，其他地方白天低溫約22度，高溫約25度，氣溫越晚越冷，到了晚上氣溫大概會降到14度以下，明顯感受到寒意。

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初三、初四強烈大陸冷氣團逐漸南下及華南雲雨區東移，各地天氣逐漸轉冷，劉沛滕表示，之後幾天氣溫會逐步下降，到了初四，北部低溫可能降到12度，初五東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象達人彭啟明在臉書表示，大年初二鋒面南下，全台灣從北到南都將轉為有雨的天氣，而且有些沿海地方的雨勢會比較大，甚至有機會敲響春雷，氣溫也會逐步下滑。

初三、初四各地氣溫像溜滑梯一樣，北部、中部的高山氣溫將降至冰點，有機會出現明顯的降雪，中部以北2000公尺以上山區都有機會下雪。

收假日大年初五乾冷空氣接手，各地轉為多雲到晴的天氣，但氣溫還在持續下滑。收假日與開工日，北部低溫下探至9度，中部10度，南部12度，這將會是這個冬天最強的一波冷空氣，有機會挑戰兩年來第一次「寒流」，全台灣都會明顯感覺到寒冷。

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