走春越夜越有看頭！ 彰化花影水舞璀璨開演

民眾用手機捕捉水舞秀畫面。（記者張聰秋攝）

2020-01-25 18:58:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕走春越夜越美麗！邁入第14年，年年都在彰化縣溪州公園舉辦「花在彰化」活動，今年相當特別，不僅首度呈現雙燈區及雙主題館，以「雙雙對對」呼應2020年，更第1次開演夜間水舞秀，水舞秀今晚壓軸上演，人聲鼎沸、驚嘆聲連連，民眾直呼不虛此行。

今年活動特別融入燈會，並且首度以雙燈區及雙主題館呈現，藉此表達「雙雙對對」呼應2020年。（記者張聰秋攝）

夜間水舞秀的點燈儀式，今晚6點由縣長王惠美等人揭開序幕，七彩顏色的水柱隨著音樂變化萬千，時而高時而低、時而慢時而，錯落起伏，好比水精靈躍動起舞，讓人看得夢幻陶醉。

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花在彰化今年以2020愛你愛你呈現花卉之美。（記者張聰秋攝）

接下來到2月9日止，水舞秀於每晚6點到晚上8點45分，每30分鐘一場，以水和音樂的躍動，展現花影水舞的美麗意境。

彰化縣在新春期間在溪州公園舉辦「花在彰化」，美景讓人心情愉悅。（記者張聰秋攝）

過年看燈會已是國人過年的傳統習俗，今年活動特別融入燈會，並且首度以雙燈區及雙主題館呈現，藉此表達「雙雙對對」呼應2020年，北燈區在八卦山大佛風景區「卦山歲暮祈福燈區」，南燈區在溪州公園的「花影水舞燈區」，南北雙燈區齊開，一路「亮」到農曆正月16日（2月9日）。

民眾迫不及待搶看夜間水舞秀，溪州公園人聲鼎沸。（記者張聰秋攝）

雙主題館當中的主展館以農業療育為主，讓鄉親聞得到、聽得到、看得到、摸得到，透過花卉讓心情放鬆，第2展館則是「台灣仙肉展」呈現仙人掌及多肉植物。

彰化花影水舞秀今晚璀璨開演。（記者張聰秋攝）

白天，太陽露臉，天氣晴朗，不少民眾全家出遊踏青，熱門景點擠爆人潮，國道1號中山高彰化路段更湧現1日遊車潮，塞車情況嚴重，不少民眾為了賞花塞在車陣中，到達了現場，絢麗的花海映入眼簾，塞車之苦一掃而空。

彰化花影水舞秀今晚璀璨開演。（記者張聰秋攝）

晚上開演水舞秀和燈會參觀區引爆人潮，民眾欣賞溪州公園難得一見的夜景，漂亮和浪漫的氛圍讓人感動，盡情地拍照打卡，輕鬆快樂過新年。

彰化花影水舞秀今晚璀璨開演。（記者張聰秋攝）

活動期間有接駁車接送，各在台糖停車場至溪州公園、田中高鐵站至溪州公園、田尾停車場至公路花園等地，歡迎民眾多加利用。

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